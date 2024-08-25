Натуральные продукты из Азербайджана пользуются большим спросом в Литве

Видимо продукции "Bizim tarla" 100% натуральные, не содержащие ГМО и консервантов и искуственных добавок, и ароматизаторов является любимым не только в родном Азербайджане, но и за его пределами.

Как передает Day.Az, продукция из Азербайджана уже представлена в литовском рынке и украшает полки супер маркетов, привлекая внимание покупателей.

Также, теперь на полках литовских магазинов можно найти знаменитый азербайджанский чай "Azərçay". Этот ароматный чай, произведенный в Азербайджане, радует покупателей своим насыщенным вкусом и высоким качеством. Попав на полки литовских магазинов, он стал доступен для любителей чая в Литве, предлагая им насладиться настоящим азербайджанским вкусом и погрузиться в традиции чайной культуры Азербайджана.

Напомним, что в ассортименте "Azərçay" можно найти разнообразные сорта, включая черный, зеленый и ароматизированный чаи. Все они отличаются насыщенным вкусом и глубоким ароматом, идеально подходящим для классической заварки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!