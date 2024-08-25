Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 26 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых пригородах столицы возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди и грозы, ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-37° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.

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