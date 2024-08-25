https://news.day.az/society/1684084.html Гидрометцентр предупреждает
Гидрометцентр предупреждает
По информации на 15:00 25 августа в Азербайджане наблюдалась ясная погода преимущественно без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде горных районов прошли кратковременные дожди с грозами.
Количество выпавших осадков составило в Балакене 3 мм, в Загатале - 2 мм, в Шахдаге, Товузе и Шеки - 1 мм.
В Гёйгеле наблюдался туман.
Северо-западный ветер, согласно желтому предупреждению, временами усиливался в Баку и на Абшеронском полуострове до 23 м/с, а в Джульфе до 22 м/с.
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