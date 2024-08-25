Завершилась 6-я неделя крупнейшего молодежного фестиваля Азербайджана "Yay Fest"

"Yay Fest", в котором в общей сложности примут участие более 2000 молодых людей, успешно продолжается. Завершился 6-й лагерь фестиваля, который снова начался в веселой, познавательной и динамичной атмосфере.

Как сообщает Day.Az, основная цель проводимого в формате палаточного лагеря "Yay Fest" под девизом "Вместе к более зеленому будущему!", - популяризация широкого спектра возможностей, создаваемых для молодежи в различных сферах в соответствии с государственной молодежной политикой, развитие молодежи и эффективное и веселое проведение свободного времени, в том числе объединение молодых людей из разных регионов и поддержка социализации.

Учитывая важность объявления 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя "зеленого" мира" согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева и проведения в Азербайджане такого престижного мероприятия, как COP29, темы, выбранные в этом году в лагере, посвящены экологии, охране окружающей среды и COP29.

6-й лагерь "Yay Fest" прошел незабываемо, весело и познавательно для молодежи с 19 по 23 августа. Экологические игры, панельные встречи с известными блоггерами, командная работа, походы и веселые мероприятия, организованные на лоне природы, подарили молодым людям интересный и познавательный опыт. Также участники лагеря познакомились со своими сверстниками из разных регионов, завели новых друзей и еще раз поняли важность нетворкинга и общения. Интересная и динамичная программа, разработанная для молодежи, способствовала как их досугу, так и личностному и профессиональному развитию.

Тренинги и интерактивные мероприятия, проводимые Общественным объединением "IDEA" в рамках лагеря, не только повысили экологическое сознание молодежи, но и побудили их ответственно подходить к экологической безопасности.

В то же время эксперты Азербайджанской операционной компании COP29 организовали интенсивные тренинги по различным темам, таким как устойчивое развитие, защита окружающей среды, снижение последствий изменения климата.

Летний фестиваль наполнен молодёжной атмосферой и предлагает молодым людям массу развлечений и возможностей обучения для создания динамичной среды. Подпишитесь на страницу "Yay Fest" в Instagram (www.instagram.com/yayfest.az/), чтобы получить информацию о "Yay Fest" и возможность принять участие в этом великолепном мероприятии, полном интересных и веселых программ.

Отметим, что в этом году "Yay Fest" проводится при поддержке Молодёжного фонда Азербайджанской Республики, Общественного объединения "IDEA", Президиума COP29, Союза студенческих молодёжных организаций Азербайджана, Общественного объединения молодёжного движения "CAVAN" и Общественного объединения "Молодые волонтеры".