В Баку состоялись автопробег и выставка классических автомобилей

В Баку состоялся автопробег и выставка классических автомобилей.

Как сообщает Day.Az, 25 августа в столице прошли пробег и выставка классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (ААФ), компанией Baku City Ring Operating Company и "Dreamland Golf Club", при генеральном спонсорстве "Nazar Holding".

Ставшее уже традиционным шествие началось с показа зарегистрированных классических автомобилей, а также некоторых транспортных средств из постоянной экспозиции в Центре Гейдара Алиева в Приморском национальном парке.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, а также знаменитости и жители города.

В пробеге приняли участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Самым старым среди них был автомобиль модели "Mercedes Benz Gazelle" 1929 года выпуска. Кроме того, представленные на параде уникальные ретро-автомобили разных лет вызвали у зрителей ностальгические чувства.

Начиная с Приморского национального парка, классические автомобили проехали по центральным улицам города.

Улицы столицы украсил караван классических автомобилей разных лет и стран. Каждый из этих автомобилей привлек внимание не только своим внешним видом, отличающимся от современных автомобилей и вызывающим ностальгические чувства, но и интересной историей. Ретро-автомобили, украшающие улицы Баку, оживили в реальной жизни сцены, которые жители города, гости нашей столицы и любители классических автомобилей обычно видят в старых фильмах.

Классические автомобили проехали Приморский национальный парк - проспект Нефтяников - Белый город - Центр Гейдара Алиева - проспект Гейдара Алиева - аэропортовская дорога - шоссе Зых и достигли финишной точки у "Dreamland Golf Club".

В завершение маршрута в "Dreamland Golf Club" прошла выставка классических автомобилей. Все желающие сфотографировались на фоне этих автомобилей и имели возможность ближе познакомиться с историей и особенностями ретро-автомобилей.

Были выбраны и награждены победители в номинациях "Самая старая машина", "Самая уникальная машина" и "Самый красочный наряд".

Гостям также была представлена ​​концертно-развлекательная программа с участием известных исполнителей.

На концерте выступили популярные певцы Айсель, Диляра Кязымова, Хайям Нисанов, Эльнур и Нигяр, Мурад Ариф, Нура Сури, Рилайя Гусейнзаде, Замик Гусейнов.

В нашей стране проводятся различные мероприятия, вызывающие интерес автолюбителей, в том числе направленные на развитие сферы автоспорта. В этом направлении можно особо отметить деятельность Автомобильной Федерации Азербайджана.