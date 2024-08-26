https://news.day.az/society/1684134.html В некоторых районах Азербайджана шел дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В некоторых районах Азербайджана шел дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода на 09.00 26 августа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, вечером и ночью в некоторых местах прошли кратковременные дожди, в Грызе, Лерике наблюдался туман.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила 31, в Нахчыване - 38, в горных районах - до 28 градусов тепла.
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