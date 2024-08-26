Задержан мужчина, работавший на иранского наркоторговца

В Лянкяране задержан подозреваемый в организации незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом Day.Az сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий был задержан ранее судимый 25-летний Вюсал Абдуллазаде.

У него было обнаружено в общей сложности 10 кг марихуаны, героина и метамфетамина, а также 50 таблеток метадона. В ходе расследования установлено, что мужчина приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается. За материальное вознаграждение мужчина выполнял курьерские функции для иранского наркоторговца.

По факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении В.Абдуллазаде избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту ведется расследование.

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