Задержан мужчина, работавший на иранского наркоторговца - ФОТО
В Лянкяране задержан подозреваемый в организации незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом Day.Az сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий был задержан ранее судимый 25-летний Вюсал Абдуллазаде.
У него было обнаружено в общей сложности 10 кг марихуаны, героина и метамфетамина, а также 50 таблеток метадона. В ходе расследования установлено, что мужчина приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается. За материальное вознаграждение мужчина выполнял курьерские функции для иранского наркоторговца.
По факту возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении В.Абдуллазаде избрана мера пресечения в виде ареста.
По факту ведется расследование.
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