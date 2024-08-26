Памятные кадры с автопробега и выставки классических автомобилей в Баку

В Баку были организованы автопробег и выставка классических автомобилей.

Как сообщает в понедельник Day.Az, 25 августа в столице при организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF), операционной компании Бакинское городское кольцо и "Dreamland Golf Club", генеральном спонсорстве "Nazar Holding" состоялись автопробег и выставка классических автомобилей.

Пробег начался с демонстрации прошедших регистрацию классических автомобилей, а также некоторых экспонатов постоянной выставки - транспортных средств в Центре Гейдара Алиева, в Приморском национальном парке.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и другие известные лица, а также жители города.

Шествие автомобилей, произведенных до 1984 года, которое началось в Приморском национальном парке, продолжилось по центральным улицам города.

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