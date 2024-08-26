Малейка Аббасзаде о текущем состоянии приема в вузы

План приема в высшие учебные заведения заполнен на 95,27%.

Об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде на пресс-конференции по итогам конкурса на поступление в высшие учебные заведения, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что по результатам конкурса в высшие учебные заведения были приняты 55 656 человек (в том числе 7 287 суббакалавров). 27 117 человек (в том числе 1 579 суббакалавров) получили право на обучение по государственному заказу, а 28 539 (в том числе 5708 суббакалавров) - на платной основе.

"План приема в высшие учебные заведения заполнен на 95,27%. Если сопоставить упомянутые цифры с соответствующими данными прошлого года (результаты приема после I этапа), то можно наблюдать дальнейшее увеличение числа тех, кто получил звание студента в этом году. Число студентов в этом году на 3 715 человек больше, чем в прошлом", - добавила Аббасзаде.

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