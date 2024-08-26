Важная новость для родителей школьников - С 30 августа...
Процесс размещения запросов родителями о смене мест учащихся в общеобразовательных учреждениях через электронную систему sy.edu.az будет приостановлен 30 августа в 18:00.
Об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.
Было отмечено, что родители, разместившие до этого времени запрос, должны до 15:00 5 сентября представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они были перемещены.
Отметим, что процесс перемещения начался для учащихся II - IX и XI классов с 15:00 8 августа, а для X классов - с 15:00 15 августа. После завершения процесса перемещения незавершенные заявки и очереди будут автоматически удалены системой.
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