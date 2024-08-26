Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю?

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проводимых с 19 по 25 августа на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в разминирование структурами.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA.

Было отмечено, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 78 противопехотных, 32 противотанковые мины и 839 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 1308,3 гектара территорий.

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