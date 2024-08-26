Гражданин Афганистана пытался нарушить границу Азербайджана

Береговая охрана Государственной пограничной службы 25 августа в 21:00 во время наблюдения за водной поверхностью Каспийского моря зафиксировала нарушение государственной границы Азербайджана, во время которого один неизвестный пытался плыть в сторону береговой линии Астаринского района со стороны Ирана.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было отмечено, что были приняты меры по задержанию нарушителя, подразделения берегового контроля были проинформированы о случившемся и обеспечено закрытие территории вдоль береговой линии.

В результате деятельности подразделений Береговой охраны был задержан гражданин Афганистана Махмоод Хил Билал оглы (24.04.1998 года рождения), который пытался перейти на территорию Азербайджанской Республики, нарушив государственную границу.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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