При организации Фонда Гейдара Алиева прошло мероприятие для детей шехидов

26 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и при поддержке "Dəniz Mall" состоялось мероприятие для детей шехидов, героически павших за освобождение азербайджанских земель от оккупации.

Как сообщает в понедельник Day.Az, дети шехидов получили удовольствие от организованных в этом пространстве развлечений, сыграв на различных игровых аппаратах, побывав на картинге, боулинге, площадке leqo и других развлекательных пространствах, а еще они станцевали.

Дети поделились впечатлениями от этого дня за совместным обедом.

В завершение мероприятия в память о прекрасном дне отдыха каждому ребенку были вручены подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!