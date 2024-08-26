Фонд Гейдара Алиева организовал мероприятие для детей в Гяндже

26 августа Фонд Гейдара Алиева провел празднество для детей, нуждающихся в особом уходе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, одно из развлекательных мероприятий прошло в учреждении социального обслуживания - детском доме № 4 в Гяндже.

На празднике с участием диджеев, аниматоров были представлены различные развлекательные и шоу-программы, интересные конкурсы, проведены спортивные эстафеты и игры.

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