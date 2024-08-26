https://news.day.az/society/1684325.html Фонд Гейдара Алиева организовал мероприятие для детей в Гяндже - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева организовал мероприятие для детей в Гяндже - ФОТО
26 августа Фонд Гейдара Алиева провел празднество для детей, нуждающихся в особом уходе.
Как сообщает в понедельник Day.Az, одно из развлекательных мероприятий прошло в учреждении социального обслуживания - детском доме № 4 в Гяндже.
На празднике с участием диджеев, аниматоров были представлены различные развлекательные и шоу-программы, интересные конкурсы, проведены спортивные эстафеты и игры.
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