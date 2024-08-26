Фонд Гейдара Алиева - вместе с детьми, нуждающимися в особом уходе, в Шеки

Очередным местом проведения детского праздника, организованного Фондом Гейдара Алиева 26 августа, стал город Шеки.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на празднике, организованном Фондом в учреждении социального обслуживания - детском доме № 6 в Шеки, несовершеннолетние продемонстрировали свои навыки и способности посредством различных игр и конкурсов, провели незабываемый летний день.

Организованные игры - "Охота за сокровищами", "Эстафета с шаром", шоу "Волшебник" и другие развлечения стали вкладом в эффективную организацию и развитие детского отдыха.

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