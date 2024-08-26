Арестованы таможенники-контрабандисты

Арестованы должностные лица, обвиняемые в совершении контрабанды.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по уголовному делу, поступившему из Государственного таможенного комитета, продолжается предварительное расследование незаконных действий должностных лиц, участвовавших в совершении контрабанды.

В ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что сотрудник Объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета Пярвин Дурсуналиев, прикомандированный к Главному таможенному управлению на воздушном транспорте, и инспектор отдела сканирования того же главного управления Мансур Мехтиев, войдя в предварительный сговор со своим знакомым Али Ибрагимовым, организовали тайную перевозку через таможенный пункт контроля на границе Азербайджанской Республики с помощью других членов преступной группы пяти золотых слитков общей стоимостью 190 400 манатов, приобретенных в Объединенных Арабских Эмиратах 8 июля 2024 года.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты соответствующие вещественные доказательства.

На основании собранных предварительных доказательств Али Ибрагимов, Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехтиев были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 и 206.3.3 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц и должностными лицами с использованием своего служебного положения). На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда города Баку в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, участвовавших в совершении указанных противоправных действий.

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