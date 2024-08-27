В ряде районов Азербайджана не будет газа

27 августа с 09:00 до завершения работ планируется приостановить подачу газа на газовые линии, питаемые от измерительного узла "Шамахы", и газовые линии различного диаметра, питаемые от измерительного узла "Сыгырлы", а также в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 10:00 в поселке Маштага Сабунчинского района.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на информацию, распространенную ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в ходе ремонтно-монтажных работ будет ограничено газоснабжение части Шамахинского района (центр города, 1 поселок, 14 сел), Кюрдамирского района (часть районного центра, 39 сел, 2 поселка), а также Сабунчинского района столицы (на улицах М.Миралиева, Б.Балогланова, Р.Салманова поселка Маштага).

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