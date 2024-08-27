Азербайджан победил на Международном фестивале фейерверков

В Суздале завершился VIII Международный фестиваль фейерверков Ростех, проходивший 23 и 24 августа. Свое искусство зрителям продемонстрировали команды из России, Республики Беларусь, Китая, Сербии, Азербайджана и Казахстана. Поддержку в проведении пиротехнического шоу традиционно оказала Госкорпорация Ростех, передает Day.Az со ссылкой на rostec.ru.

"Фестиваль в этом году - особенный, так как он был связан с Годом семьи. Любовь к родным, уважение к старшим, готовность защищать своих близких - исконные ценности нашего общества. Мы задумывали фестиваль как семейный праздник, душевный по своей атмосфере, который понравится всем от мала до велика. На фестиваль ехали целыми семьями из разных регионов России. Мы видели искренние эмоции, много улыбок и счастливых глазах - это лучшая награда для организаторов. То есть наша задумка полностью удалась", - рассказала помощник генерального директора по спонсорству и благотворительности Госкорпорации Ростех Юлия Воронова.

В этом году праздник впервые проходил на Владимирской земле и был приурочен к 1000-летию Суздаля и Году семьи в России. Каждая команда подготовила свое выступление продолжительностью около 10 минут и состоявшее из двух частей: пиромузыкальное поздравление города с юбилеем в цветах герба Суздаля (красный, синий, золотой) и шоу, посвященное семье и семейным ценностям. При оценке номеров жюри учитывало художественную завершенность, синхронность музыки и пиротехнических эффектов, а также оригинальность и зрелищность.

По итогам выступления первое место было присуждено представителям Азербайджана - команде "Большой праздник - Баку". На втором месте - российский коллектив SLK, на третьем - Jingduan New-Art из Поднебесной.

Не остались без наград и другие участники: в номинации "Лучшая синхронность с музыкой" победила команда Soyuz Salut, представлявшая Казахстан; победу в номинации "Лучшая композиция фейерверков" праздновал коллектив Kalvin из Беларуси, а лучшей в номинации "Искусство ночного неба" стала команда Pyro-Team из Сербии.

Напомним, Международный фестиваль фейерверков Ростех традиционно проходит в конце августа.

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