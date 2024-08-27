Кровавый инцидент в Гяндже

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Гяндже подозреваемого в нанесении ножевых ранений 37-летнему мужчине.

Как передает Day.Az со ссылкой региональную группу пресс-службы МВД, в результате проведенных полицией мероприятий был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении деяния Вюсал Аскеров, 1979 года рождения.

Отметим, что накануне в ходе потасовки на территории одного из городских рынков ножевые ранения получил Араз Мамедов, 1987 года рождения.

Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Расследование по факту продолжается.

Отметим, что недавно был арестован курьер иранской наркосети.

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