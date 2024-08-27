Поножовщина в двух бакинских поселках - есть раненые
В Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку произошла поножовщина.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в одном из домов в поселке Маштага Сабунчинского района 25 августа около 23 часов получил ножевые ранения Зохраб Мамедов 1997 г.р.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан Гурбан Мурадов 2000 г.р.
Также задержан Рахиз Мамедов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений Намигу Бейбутову 1991 г.р. 26 августа около 01.00 в поселке Баладжары Бинагадинского района.
По обоим фактам проводится расследование.
Отметим, что недавно сотрудники правоохранительных органов задержали в Гяндже подозреваемого в нанесении ножевых ранений 37-летнему мужчине.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре