Поножовщина в двух бакинских поселках

В Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку произошла поножовщина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в одном из домов в поселке Маштага Сабунчинского района 25 августа около 23 часов получил ножевые ранения Зохраб Мамедов 1997 г.р.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан Гурбан Мурадов 2000 г.р.

Также задержан Рахиз Мамедов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений Намигу Бейбутову 1991 г.р. 26 августа около 01.00 в поселке Баладжары Бинагадинского района.

По обоим фактам проводится расследование.

Отметим, что недавно сотрудники правоохранительных органов задержали в Гяндже подозреваемого в нанесении ножевых ранений 37-летнему мужчине.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!