Азербайджан - идеальное место для путешествия на стыке Европы и Азии

Сайт Diplomatic World Sweden, основной аудиторией которого являются дипломаты, политики, а также сотрудники аккредитованного в Швеции дипломатического корпуса, опубликовал статью о достопримечательностях Азербайджана.

Как передает Day.Az, в публикации под заголовком "Посетите Азербайджан" автор рекомендует отправиться в Страну огней, где можно стать свидетелем увлекательного сочетания старинной архитектуры и современного градостроительства.

В статье подробно рассказывается о таких достопримечательностях, как Ичеришехер, Абшеронский национальный парк, вулкан Гарасу, курорт Нафталан, Гобустан, а также о живописных субтропических морских курортах Азербайджана.

"Азербайджану, расположенному на перекрестке Европы и Азии, есть что предложить путешественникам. Стоит посетить!", - пишет автор в заключение.

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