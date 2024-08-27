AirAsia Group внедряет решение SITA Mission Watch для отслеживания рейсов семи авиакомпаний

SITA Mission Watch позволяет диспетчерам и экипажам отслеживать рейсы в режиме реального времени с визуализацией погодных условий и связанных с ними ситуаций

Группы компаний AirAsia Aviation Group и AirAsia X, одни из крупнейших объединений лоукостеров в Азии, расширили партнерство с SITA, внедрив решение SITA Mission Watch для обеспечения безопасности и операционной эффективности семи авиакомпаний.

SITA Mission Watch - передовая технология отслеживания и мониторинга полетов посредством современных систем оповещения и обмена сообщениями, применяемая центрами управления полетами и летными экипажами.

Интуитивно понятный интерфейс и бесшовная интеграция с другими приложениями создают единую эффективную систему управления полетами в рамках AirAsia. В настоящее время решение SITA Mission Watch используется в AirAsia Malaysia и AirAsia X, AirAsia Philippines, AirAsia Indonesia, Thai AirAsia, Thai AirAsia X и AirAsia Cambodia, помогая AirAsia управлять более чем 200 самолетами на более 130 направлениях в 22 странах.

SITA Mission Watch отображает координаты и время для каждого борта, обеспечивая видимость в формате 4D/15, который не только соответствует приоритетным для AirAsia требованиям Глобальной системы оповещения о бедствии и безопасности полетов (GADSS) ICAO, но и превосходит их. Система визуализирует погодные данные, собранные из разных источников, в режиме реального времени и обеспечивает удобную связь с экипажем воздушного судна через интегрированные сервисы обмена сообщениями. Все это дает диспетчерам возможность заранее выявить потенциальные проблемы и принять упреждающие меры.

По словам капитана Датука Честера Ву, заместителя генерального директора AirAsia Aviation Group по операционной деятельности: "AirAsia находится в постоянном поиске инновационных инструментов, которые повысят стандарты безопасности и операционную эффективность. Благодаря SITA все семь авиакомпаний AirAsia Group и AirAsia X получили доступ к передовой технологии отслеживания рейсов, что позволит нам превзойти отраслевые стандарты безопасности, оптимизировать работу с помощью единой платформы и упростить взаимодействие между диспетчерами и пилотами для реагирования на любые непредвиденные ситуации до того, как они возникнут".

Янн Кабаре, генеральный директор SITA For Aircraft, подчеркнул: "Для нас большая честь расширить успешное сотрудничество с AirAsia, начатое в 2020 году, а также поддержать их цели в области устойчивого развития с помощью SITA GhOptiFlight® для сокращения выбросов CO2 и экономии топлива. Предоставляя технологии отслеживания рейсов нового поколения всем авиакомпаниям группы AirAsia, мы даем диспетчерам возможность оставаться на шаг впереди и действовать эффективнее и безопаснее в меняющихся обстоятельствах".