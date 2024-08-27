https://news.day.az/society/1684448.html Вниманию водителей! - на этой улице полностью ограничат движение
Вниманию водителей! - на этой улице полностью ограничат движение
С сегодняшнего дня на участке улицы Зардаби (от ул. Асада Ахмедова в направлении круга "Гелебе") в Ясамальском районе Баку будет полностью ограничено движение транспорта.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение связано с ремонтными работами, ведомство просит водителей использовать альтернативные маршруты.
Отметим, что недавно были опубликованы кадры того, как проходит капремонт на проспекте "8 Ноября".
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