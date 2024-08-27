https://news.day.az/society/1684453.html Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу
Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу
В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 31 августа и 1 сентября назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЖД.
Согласно информации, билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".
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