Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу

В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 31 августа и 1 сентября назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".

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