В Азербайджан возвращается жара?

Обнародован прогноз погоды на 28 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!