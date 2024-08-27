Предупреждение желающим получить образование за рубежом

Агентство по обеспечению качества в образовании не сотрудничает с какими-либо компаниями в сфере образования за рубежом, включая процедуры признания, и не несет никакой ответственности за деятельность этих компаний.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства.

Сообщается, что гарантии, которые даются подающим заявки какими-либо компаниями или частными лицами, не играют никакой роли в процессе признания.

"В случае выявления таких фактов просим сообщать в "горячую линию" Агентства по обеспечению качества в образовании (146-8) или писать на адрес [email protected]", - говорится в информации.

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