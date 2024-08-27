В Шеки обсуждают изменение климата

В городе Шеки в рамках проекта ECOLEAD "Усиление окружающей среды: роль просветительских и правоохранительных мер" проводится научно-практическая конференция на тему "Формирование академических и научных основ защиты зеленых насаждений от изменения климата".

Как сообщает Day.Az, в конференции приняли участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров (IAP) Роэль Дона, высокопоставленные должностные лица различных государственных структур.

До мероприятия участники конференции почтили минутой молчания память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о титанической деятельности, осуществленной в республике под руководством великого лидера Гейдара Алиева, имеющего неоценимые заслуги в развитии азербайджанского народа и государственности, в решении экологических проблем, оздоровлении экологической среды.

Отметив, что под руководством достойного преемника политического курса великого лидера Гейдара Алиева - Президента Азербайджана Ильхама Алиева и благодаря его сильной политической воле страна заняла лидирующее место в борьбе с глобальным изменением климата на международном уровне, генеральный прокурор сообщил о проектах экосистемы, осуществляемых при непосредственном участии и поддержке Президента Ильхама Алиева, а также проектах, реализуемых для выживания редких видов флоры и фауны.

Выступая на научно-практической конференции, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов выразил удовлетворение организацией престижного мероприятия в Шеки, упомянув, что страна на национальном, региональном и глобальном уровнях вносит свой вклад в работу по охране окружающей среды, предотвращению климатических изменений, а комплекс проводимых мероприятий продолжается и на территории города Шеки.

Генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров (IAP) Роэль Дона заявил о важности совместной борьбы с глобальным изменением климата, подчеркнув, что опыт прокуратуры Азербайджана по борьбе с экологическими правонарушениями ценится международными и региональными организациями, а также прокурорскими структурами других стран.

На конференции также выступили заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов, заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, вице-президент Национальной академии наук Ирада Гусейнова, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, председатель Шекинского апелляционного суда Нуру Гулиев, начальник департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев и старший прокурор управления Шабнам Мамедова, по теме были проведены плодотворные обсуждения.

Затем участники конференции просмотрели видеоролики на темы об экологической политике и борьбе с экологическими правонарушениями в Азербайджане, ответили на вопросы представителей СМИ.

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