Бакметрополитен усилит режим работы

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова расположенная рядом с ареной станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отметим, что в соответствии с оперативным планом, касающимся массовых культурных мероприятий, будут приняты соответствующие меры в переходах, вестибюлях и на платформе станции, чтобы обеспечить безопасную и удобную перевозку пассажиров до и после матча.

Кроме того, на станциях "28 Мая" и "Нариманов" будут применены резервные механизмы управления.

Движение поездов в течение дня будет скорректировано в соответствии с требованиями летнего графика работы. При необходимости на линию будут запущены запасные поезда.

После окончания матча интервал движения поездов будет регулироваться по специальному графику с учетом режима работы станции "Гянджлик".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!