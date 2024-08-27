Вниманию студентов, которые будут обучаться на платной основе

По итогам конкурса по приему студентов в высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год в вузы принято 55 656 человек. Из них 27 117 человек получили право на обучение по государственному заказу, а 28 539 - на платной основе.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, за счет средств государственного бюджета оплачивается учеба следующих лиц, обучающихся на платной основе и нуждающихся в социальной защите:

• обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведения дети, потерявшие родителей и лишившиеся родительской опеки, а также лица из их числа;

• члены семей шехидов, получающие образование в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях;

• получающие образование в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях дети граждан, которым была назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, пропавших без вести в связи с военной операцией и объявленных судом погибшими;

• обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях лица, получившие звание "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики;

• получающие образование в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях лица с 61-100-процентным нарушением функций организма, а также лица с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет;

• граждане Азербайджанской Республики, имеющие статус вынужденных переселенцев в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", обучающиеся в государственных высших учебных заведениях.

В то же время заявляем, что льготные кредиты предоставляются студентам очной формы обучения за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов, действующего при министерстве науки и образования. Для получения образовательного кредита следует обратиться на электронный портал www.e-ttkf.edu.az.

Отметим, что 28 августа в 11:00 начнется процесс регистрации поступающих в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата. Абитуриенты через портал https://portal.edu.az могут подать заявку, выбрав услугу "Регистрация обучающихся на ступень высшего и среднего специального образования". Регистрация по электронной системе завершится 6 сентября в 18:00.

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