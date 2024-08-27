Реконструкция дорожной инфраструктуры в Агсу завершена

С целью обеспечения комфортного передвижения граждан, ускорения развития сельского хозяйства продолжаются комплексные мероприятия по реконструкции дорожной инфраструктуры республики.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (19 км)- Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делиляр-Гарагоюнлу-Кендоба Агсуинского района, завершена реализация проекта дорожной инфраструктуры, соединяющей 12 населенных пунктов с населением 10 тысяч человек.

Упомянутые грунтовые автомобильные дороги протяженностью 26,4 километра находились в непригодном состоянии из-за воздействия природных факторов. По этой причине дороги, которые нуждаются в капитальной реконструкции и восстановлении, были усовершенствованы в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина дорожек была увеличена до 10 метров, включая 6 метров проезжей части и 2 метра обочин.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" построило вдоль дорог новое земляное полотно и дорожное основание. Затем были выполнены работы по асфальтированию, проведены работы по строительству обочин.

Параллельно с проводимыми работами были выполнены работы по восстановлению существующих железобетонных труб для отвода воды вдоль дорог, а в необходимых местах-по строительству новых водопропускных труб различного диаметра.

На заключительном этапе для нормальной организации движения были проведены работы по нанесению дорожных знаков, сигнальных столбов и указателей, дорожных и путеводных линий.

Реализация проекта будет способствовать облегчению доступа к селам Арабмехдибей, Дедели, Гасымбейли, Халилли, Мустафалы, Гёйделлекли, Текле, Делиляр, Гарагоюнлу, Кендоба Агсуинского района, развитию сельского хозяйства, обеспечивая быструю и бесперебойную доставку сельскохозяйственной продукции, выращенной населением, на рынки.

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