Женское бизнес-сообщество «İZ Community» объявляет İZ EDU FEST - недельный образовательный фестиваль
Женское бизнес-сообщество "İZ Community" объявляет İZ EDU FEST - недельный образовательный фестиваль.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сентября 12:00-20:00 в торговом центре Blue Mall состоится мероприятие для школьников, абитуриентов, родителей и всех, кому интересна тема образования.
В программе:
- стенды с представителями учреждений, школ, лицеев, развивающих центров;
- ярмарка азербайджанских брендов канцелярии, декора, одежды, аксессуаров;
- автограф-сессия с детским писателем Бахрамом Багирзаде;
- автограф-сессия с писателем Лалой Умуд;
- музыкально-танцевальная программа;
- конкурс рисунка;
- творческие мастер-классы;
- встречи с медийными личностями, журналистами и блогерами;
- розыгрыши подарков.
İZ Community - женское бизнес-сообщество, объединяющее более 5000 женщин Азербайджана. Команда İZ Community организовала более 350 мероприятий, в том числе 8 фестивалей и ярмарок, которые посетили более 15 000 гостей.
Отметим, что основателем и руководителем Женского сообщества "İZ Community" является Рена Наджафзаде-Сададдинова.
Вход свободный, бесплатный и без регистрации.
Локация: "Blue mall"
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