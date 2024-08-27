Женское бизнес-сообщество "İZ Community" объявляет İZ EDU FEST - недельный образовательный фестиваль.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сентября 12:00-20:00 в торговом центре Blue Mall состоится мероприятие для школьников, абитуриентов, родителей и всех, кому интересна тема образования.

В программе:

- стенды с представителями учреждений, школ, лицеев, развивающих центров;

- ярмарка азербайджанских брендов канцелярии, декора, одежды, аксессуаров;

- ⁠автограф-сессия с детским писателем Бахрамом Багирзаде;

- ⁠автограф-сессия с писателем Лалой Умуд;

- ⁠музыкально-танцевальная программа;

- ⁠конкурс рисунка;

- ⁠творческие мастер-классы;

- ⁠встречи с медийными личностями, журналистами и блогерами;

- ⁠розыгрыши подарков.

İZ Community - женское бизнес-сообщество, объединяющее более 5000 женщин Азербайджана. Команда İZ Community организовала более 350 мероприятий, в том числе 8 фестивалей и ярмарок, которые посетили более 15 000 гостей.

Отметим, что основателем и руководителем Женского сообщества "İZ Community" является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Вход свободный, бесплатный и без регистрации.

Локация: "Blue mall"