Опубликованы итоги собеседований на конкурс учителей

Информация о результатах собеседования этапа конкурса по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения направлена на личные страницы кандидатов.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Институте образования.

Было отмечено, что на собеседованиях, проведенных с 14 по 22 августа, 4 658 человек добились успеха.

Кандидаты, добившиеся успеха на собеседованиях, должны до 18:00 2 сентября предоставить необходимые документы (копию документа, удостоверяющего личность, документа о высшем или среднем специальном образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии формата 3х4, справку о состоянии здоровья, личный листок кадрового учета, выписку о результатах приема на работу на личной странице) в соответствующее местное управление образования.

Прием на работу кандидатов, выписка которых утверждена соответствующим местным органом управления образованием, будет официальным. Кандидатам рекомендуется проверить, одобрена ли их выписка, перейдя на их личную страницу после подачи документов.

Лицам, не подтвердившим свою выписку, отказавшимся от занимаемой вакантной должности после успеха на этапе собеседования, участие в следующих турах не будет обеспечено.

Кандидаты, не прошедшие этап собеседования, могут подать апелляцию, перейдя на свою личную страницу, начиная с 18:00 27 августа. Прием апелляций завершится 28 августа в 18:00.

Отметим, собеседования будут организованы в онлайн-формате.

В ближайшие дни будет предоставлена дополнительная информация о дате проведения онлайн-апелляционных собеседований и выборе вакансии с срочным контрактом.

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