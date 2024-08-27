Бывший депутат азербайджанского происхождения скончался в Турции

Экс-депутат азербайджанского происхождения Великого национального собрания Турции Юджель Артанташ скончался в Анкаре после продолжительной болезни.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Юджель Артанташ родился в 1952 году в Игдыре. Учился в университете Гази в Анкаре. Начав свою трудовую деятельность в профсоюзе, Юджель Артанташ занимал важные должности в столичном муниципалитете Анкары и других организациях. Он принимал активное участие в организации своих соотечественников, формировании общественных институтов, принадлежащих азербайджанской общине, их интеграции в турецкое общество.

В 2002 году он был избран депутатом Великого национального собрания Турции 22-го созыва (2002-2007), был заместителем председателя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Ю.Артанташ был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в области солидарности азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев вручил эту высокую награду Юджелю Артанташу на II Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся 16 марта 2006 года во Дворце Гейдара Алиева.

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