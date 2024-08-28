https://news.day.az/society/1684674.html К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь
К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь
Государственный фонд социальной защиты выплатил в полном объеме пособия, пенсии и адресную государственную соцпомощь за август.
Об этом сообщили Day.Az в ГФСЗ.
Ранее 9 августа по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району были выплачены пенсии и пособия, 19 августа - по остальным регионам республики.
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