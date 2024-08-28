К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь

Государственный фонд социальной защиты выплатил в полном объеме пособия, пенсии и адресную государственную соцпомощь за август.

Об этом сообщили Day.Az в ГФСЗ.

Ранее 9 августа по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району были выплачены пенсии и пособия, 19 августа - по остальным регионам республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!