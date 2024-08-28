https://news.day.az/society/1684693.html В центре Баку не будет воды
В центре Баку не будет воды
Начиная с 00:00 ночи 30 августа, в течение дня будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на участке магистрального водопровода, обеспечивающего питьевой водой Насиминский, Хатаинский, Сабаильский районы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов.
Подача воды в прежнем режиме возобновится после 00:00 ночи 31 августа.
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