В центре Баку не будет воды

Начиная с 00:00 ночи 30 августа, в течение дня будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на участке магистрального водопровода, обеспечивающего питьевой водой Насиминский, Хатаинский, Сабаильский районы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Подача воды в прежнем режиме возобновится после 00:00 ночи 31 августа.

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