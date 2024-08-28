Решение проблемы изменения климата требует комплексных и долгосрочных мер

Решение проблемы изменения климата требует выполнения комплексных масштабных и долгосрочных мер.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе круглого стола COP29 на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве".

Заместитель министра отметил, что в качестве вклада страны в инициативы по смягчению последствий глобального изменения климата в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата условной целью определено сокращение до 40% чистой доли выбросов парниковых газов к 2050 году.

"В этом году Азербайджан также присоединился к инициативе "Глобального обязательства по метану", которая предусматривает обязательства по сокращению глобальных выбросов метана. В настоящее время в соответствии с Парижским соглашением по всей стране разрабатывается обновленный Документ, определяющий вклады на национальном уровне (NDC) и Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития (LTS)", - сказал он.

По его словам, для борьбы с изменением климата в сельском хозяйстве и смягчения его последствий необходимо информировать сельскохозяйственных производителей об этом и адаптировать их производственные привычки к текущим климатическим реалиям.

Он также упомянул, что негативные последствия изменения климата можно предотвратить только с помощью стратегий, которые будут разработаны в рамках адаптации и смягчения последствий.

"В этом году все внимание международного сообщества сосредоточено на нашей стране, особенно на деятельности по охране окружающей среды и предотвращению изменения климата. Делегирование нашей стране проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, высшей платформы для обсуждения глобального изменения климата, является очередным показателем высокого доверия, результатом успешного сотрудничества, сформированного с международными организациями.

Решение провести COP29 в Азербайджане также является логическим продолжением целей нашей страны в отношении зеленого будущего. А объявление 2024 года в нашей стране "Годом солидарности во имя зеленого мира" распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева подтверждает ценность данной миссии. Переход к более экологичному и устойчивому будущему - это не только экологический императив, но и экономическая возможность. Реализация целей, поставленных на новом стратегическом этапе, возможна только совместными усилиями", - добавил замминистра.

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