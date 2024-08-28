К сведению абитуриентов!

Сегодня стартовал процесс регистрации поступивших в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что абитуриенты могут подать заявку через платформу https://portal.edu.az/, выбрав услугу "Регистрация обучающихся на ступень высшего и среднего специального образования". На открывшейся странице возможно подтверждение личных и приемных данных, а также прикрепление необходимых документов.

Регистрация по электронной системе завершится 6 сентября в 18:00.

Лица, не прошедшие регистрацию соответствующим образом и не получившие подтверждения от учебного заведения, будут исключены из списка зачисленных.

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