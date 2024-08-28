Фирудин Тагиев о большой ценности водных ресурсов Карабаха

Водные ресурсы на освобожденных от оккупации территориях представляют большую ценность.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев в ходе круглого стола, посвященного COP29, на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве".

Он подчеркнул, что наличие на этих территориях 10 водохранилищ, 17 рек делает запасы пресной воды еще более доступными.

"Освобожденные от оккупации территории объявлены зоной "зеленой" энергии. Мы взяли на себя обязательство объявить эти районы зоной нулевых выбросов. Поэтому гидроэнергетические ресурсы на этих территориях, а также управление водными ресурсами являются основной целью", - добавил Тагиев.

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