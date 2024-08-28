Объявлена шоу-программа очередного Фестиваля винограда и вина в Шамахы

Объявлена шоу-программа очередного Фестиваля винограда и вина, который пройдет в Шамахы 7-8 сентября.

Как сообщает в среду Day.Az, на фестивале, который пройдет в течение двух дней на территории виноградарского и винодельческого комплекса ООО "Ширван шереблары" в селе Мейсери, выступит ряд любимых артистов, групп из Азербайджана и других стран.

На сцене выступят Айгюн Кязымова (8 сентября), Азад Шабанов (7 сентября), приглашенная из Кубы певица и танцовщица Эдглис Хайле (7 сентября), Эльвин Мирзазаде (8 сентября), группа "Good Girls" (7 сентября), одна из известных в Грузии групп Niko's Band (7 сентября), MadTeen & Rəssam (8 сентября), Roman&Nirvana Band (8 сентября), дуэт Шахрияра Иманова и Теймура Сулейманбейли (7 сентября), в оба дня фестиваля выступит Dj Amalov. Также будет продемонстрирован Бразильский карнавал и танцы Либертанго.

Территория фестиваля, который продлится два дня с 14:00 до 21:00, будет разделена на различные интерактивные зоны: дегустации, развлечения, еда, продажа сувениров, мастер-классы, в том числе мастер-класс рисования вином, кинопоказ под открытым небом.

Фестиваль винограда и вина - это не только развлечение и праздник урожая, но и прекрасная возможность для виноделов наладить новые деловые отношения, представить свою продукцию широкой аудитории.

Участие в фестивале возможно путем регистрации через сайт iTicket.az.

Официальная страница - www.instagram.com/winefestofficial.

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