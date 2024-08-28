Смертельное ДТП на дороге Баку-Газах

Неспособность контролировать техническое состояние транспортных средств, а также необеспечение своевременного технического обслуживания в конечном итоге приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Сообщается, что очередное подобное ДТП произошло на автомагистрали Баку-Газах, в результате погибла девочка. Так, из-за взрыва шины грузовик с прицепом столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии девочка, находившаяся в легковом автомобиле, погибла, а ее мать, сестра и еще один родственник получили ранения.

Принимая во внимание тот факт, что по вышеуказанным причинам неоднократно происходили серьезные дорожно-транспортные происшествия, ГДП еще раз призывает водителей, особенно юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, периодически контролировать техническое состояние транспортных средств, проводить их техосмотр и не садиться за руль неисправного автомобиля.

Отметим, что недавно в центре Баку произошло крупное ДТП.

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