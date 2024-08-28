Каспию предрекли сильное снижение уровня

К концу века уровень Каспийского моря может снизиться на 6 метров.

Об этом в среду Day.Az сообщил заместитель заведующего отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

Он отметил, что за последние 30 лет уровень рек, впадающих в Каспийское море, снизился.

"Кроме того, уменьшается количество осадков, увеличивается испарение, что приведет к снижению уровня Каспия. В 1979 году в связи с понижением уровня Каспийского моря предполагался проект по притоку северных рек в море. А потом уровень Каспия повысился. Поэтому проект был отложен. Но текущие процессы могут снова актуализировать этот проект", - добавил Вердиев.

Следует отметить, что также стала известна сумма, которую Азербайджан потратил на ирригационные системы за последние 5 лет.

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