Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 30 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром на некоторых горных территориях слабый туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.

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