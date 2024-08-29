Вниманию поступающих в резидентуру!

С 14:00 29 августа по 23:59 2 сентября 2024 года объявляется выбор специальностей на свободные плановые места в резидентуру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

Отметим, что план приема в резидентуру на 2024/2025 учебный год в общей сложности состоял из 685 мест. Из них 60 мест предназначены для выпускников военно-медицинского факультета АМУ и 40 мест для выпускников Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета им. И.M. Сеченова.

После основного размещения была завершена регистрация принятых. Поскольку 17 человек из числа кандидатов, принятых в резидентуру, не были зарегистрированы в установленный срок, это было расценено как отказ от обучения по специальности, по которой они были размещены (эти кандидаты не допускаются к конкурсу на вакантные места).

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут перейти по ссылке https://eservices.dim.gov.az/erizerez/ixtisas2/ и выбрать специальность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!