Какой будет погода в последний день лета?

Обнародован прогноз погоды на 31 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Но утром в некоторых пригородах возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.

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