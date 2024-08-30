Какой будет погода в последний день лета?
Обнародован прогноз погоды на 31 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Но утром в некоторых пригородах возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.
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