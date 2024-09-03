Новый жилой комплекс для 524 семей

В жилой комплекс, создаваемый в Кяльбаджаре, на первом этапе будет переселена 201 семья.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, общая площадь жилого комплекса на 524 семьи составляет 19,5 га.

На первом этапе сюда будет переселена 201 семья. Для этого в комплексе построены 6 четырехэтажных зданий. В каждом из зданий имеется по 27 квартир. 54 квартиры двухкомнатные, 72 - трехкомнатные и 36 - четырехкомнатные.

В комплексе также построены 39 двухэтажных домов типа таунхаус. Все они трехкомнатные.

На втором этапе в этот комплекс планируется переселить 323 семьи. Для этого будут построены 16 четырехэтажных многоквартирных жилых зданий разных типов и 57 двухэтажных домов типа таунхаус.

В комплексе создаются все условия для комфортного проживания жителей. На территории будут созданы парк, зоны отдыха, социально-бытовые объекты, автостоянки, велосипедные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Отметим, что 2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Кяльбаджар.

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