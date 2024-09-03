https://news.day.az/society/1686565.html Сколько продлится пыльный воздух в Баку?
Сколько продлится пыльный воздух в Баку?
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также на территориях вдоль побережья Каспийского моря наблюдается относительное снижение концентрации пыли в воздухе.
Как передает Day.Az, об этом сообщила сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.
Она сказала, что с завтрашнего утра на территории страны юго-восточные ветры сменятся северо-западными, поэтому в течение дня ожидается постепенное снижение запыленности воздуха.
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