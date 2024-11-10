На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Ученые зарегистрировали мощную вспышку - близкую к классу Х - на Солнце.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") в Москве.

Согласно информации, 10 ноября в 16:06 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута.

Отметим, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.