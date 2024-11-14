Часть Нахчывана останется без света

14 ноября в некоторых селах Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики ожидаются временные перерывы в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственной энергетической службе Нахчыванской АР.

Причиной отключений станет обрезка деревьев вдоль 35-киловольтной воздушной линии электропередачи "Билев", которая получает питание от Билевской ГЭС и обслуживается Ордубадской районной электрической сетью.

В связи с проведением работ, с 10:30 до 12:00, электричества не будет в таких населенных пунктах, как Билев, Бехруд, Парага, Тиви, Бист, Алахи, Хурс, Нургют и Насирваз.