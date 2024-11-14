Будет ли завтра дождь?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, но без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура ночью составит 7-10 градусов, а днем прогреется до 12-15 градусов. Атмосферное давление немного снизится, с 766 до 763 мм рт. ст. Влажность воздуха будет в пределах 70-80% как ночью, так и днем.

В других районах Азербайджана также без осадков, с возможным туманом. Ветер будет умеренный, западный. Температурный режим в регионах составит ночью 5-9 градусов тепла, а днем 12-17 градусов. В горных районах ночью возможны заморозки до -4 градусов, а днем температура будет в пределах 3-8 градусов выше нуля.