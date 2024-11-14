Снижена скорость на дороге Зыхский круг-аэропорт

В связи с дождливой погодой скорость движения автомобилей на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт снижена на 20 километров в час. В то же время на всех информационных табло добавлен предупреждающий знак "Скользкая дорога".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Водителей просят соблюдать установленные ограничения скорости.