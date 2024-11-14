https://news.day.az/society/1707285.html Снижена скорость на дороге Зыхский круг-аэропорт В связи с дождливой погодой скорость движения автомобилей на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт снижена на 20 километров в час. В то же время на всех информационных табло добавлен предупреждающий знак "Скользкая дорога".
Снижена скорость на дороге Зыхский круг-аэропорт
В связи с дождливой погодой скорость движения автомобилей на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт снижена на 20 километров в час. В то же время на всех информационных табло добавлен предупреждающий знак "Скользкая дорога".
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Водителей просят соблюдать установленные ограничения скорости.
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